Conexas traz inovação e conexões para Sete Lagoas em festival de economia criativa

O Festival Conexas, que acontecerá em Sete Lagoas, foi inspirado em Santa Rita do Sapucaí, cidade do Sul de Minas Gerais, conhecida por sua economia criativa e que serve de exemplo para a transformação de outras cidades.

Lideranças em grupo de trabalho no Conexas 22 — Foto: Divulgação

Sete Lagoas se prepara para receber o Festival Conexas - Sete Lagoas Cidade Criativa. Inspirado em Santa Rita do Sapucaí, cidade do Sul de Minas que é referência em economia criativa, o evento promete revolucionar a região. Há cinco anos, o Conexas vem inovando na realização de eventos em Sete Lagoas, sempre buscando a experiência do usuário e a visibilidade dos clientes.

A colaboração é um valor fundamental do festival, que tem surpreendido o público a cada ano. Em 2022, um casal que se conheceu no Conexas em 2018 deu depoimento sobre como o evento mudou suas vidas. "Não são só os negócios financeiros que nos interessam. No Conexas você tem a oportunidade de conhecer pessoas interessantes", diz Aline Nery, articuladora do movimento.

Para 2023, os organizadores decidiram expandir o evento para além de um auditório e criar o Festival Sete Lagoas Cidade Criativa. Inspirados pelo sucesso do Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, cidade que representa o Vale do Silício brasileiro, eles querem que Sete Lagoas também se torne uma cidade criativa e feliz.

O movimento CCCF já existe com sucesso em Santa Rita do Sapucaí e foi implantado pelo prefeito municipal, Prof. Wander Chaves. Por meio de articulações entre os organizadores do Conexas, a Clear Purpose, o Sebrae, o Sicoob Credisete e a Unimed, líderes de Sete Lagoas puderam participar de uma Missão para ver de perto como o festival acontecia. "Voltamos bastante impactados e inspirados", diz Aline Nery.

A ideia é realizar o festival em um bairro pré-selecionado, já que Sete Lagoas tem cinco vezes mais habitantes do que Santa Rita. "Queremos que esse sonho de cidade criativa, cidade feliz possa ser pelo menos desejado por Sete Lagoas e quanto mais pessoas, empresas e entidades se envolverem, melhor a chance de sucesso. É uma construção coletiva. Todos serão responsáveis", explica Tiago Pereiras, um dos organizadores do Conexas.

Para discutir ideias para o Festival Sete Lagoas Cidade Criativa, Cidade Feliz, está sendo organizado um Fórum com a presença do prefeito Municipal de Santa Rita, Prof. Wander Wilson Chaves, e a participação da prefeitura de Sete lagoas e diversas entidades, empresas e jornais da região.

O Fórum acontecerá no auditório da ACI no dia 19 de abril, a partir das 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp nos números abaixo.

31 98808-2994 (Aline)

31 98731-4322 (Tiago)

