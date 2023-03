Prefeitura de Sete Lagoas reinicia mutirão de limpeza e capina pelos bairros Alvorada e Planalto

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Controle de Zoonoses, Combate à Dengue e Controle do Pernilongo), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Secretaria de Obras e a da Codesel – retoma os mutirões de limpeza iniciados em 2021, desta vez, começando pelos bairros Alvorada e Planalto, entre os dias 27 e 31 de março. Nesse período, moradores desses bairros devem colaborar recebendo bem os agentes, recolhendo materiais inservíveis, juntando folhas e galhos secos de seus quintais e colocando todo o entulho e móveis velhos nos passeios para posterior recolhimento das equipes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Além da capina e limpeza realizada por servidores da Codesel, há também intervenções pontuais em algumas residências para eliminação de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Os trabalhos também evitam a proliferação do caramujo africano, praga bastante comum nesta época do ano quando ocorrem chuvas intensas, e também a leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos.

"Reiniciamos esse mutirão, que foi sucesso nos anos anteriores, pelos bairros Alvorada e Planalto, mas temos um cronograma intenso para os próximos meses em outras regiões da cidade. Uma semana antes da intervenção distribuímos panfletos nas residências orientando os moradores a limparem seus quintais e deixarem os resíduos no passeio para facilitar o recolhimento dos materiais. Os últimos inquéritos mostraram que os mutirões de limpeza reduziram em até 60% a incidência de cães positivos para leishmaniose nos bairros que foram limpos", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

A maior dificuldade, no entanto, é a conscientização da população que, às vezes, é muito resistente quanto ao acesso das equipes em suas residências ou até mesmo em dispensar entulhos e inservíveis. O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, destaca a importância do mutirão para melhorar as condições sanitárias nos bairros e, consequentemente, evitar casos de doenças. "Estamos fortalecendo essas ações tendo em vista o aumento no número de casos de dengue e leishmaniose. Inicialmente atuaremos nos bairros de maior incidência, mas o plano de trabalho é muito mais abrangente", aponta.

Após o mutirão, alguns cuidados devem ser levados em consideração pelos moradores. "A população precisa nos ajudar. As residências devem ser mantidas limpas e nunca deve haver acúmulo de materiais que sirvam como ambiente para proliferação do mosquito. A transmissão depende disso e, se não houver cuidado, será inevitável que a transmissão das doenças ocorra", alerta o prefeito Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas