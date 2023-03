Circuito Gastronômico: Conheça os restaurantes que participarão do Festival de Luz em Pedro Leopoldo

Nesta edição do evento, em homenagem ao escritor pedroleopoldense José Issa Filho, que era um grande apreciador de costela bovina, cada participante criou um prato utilizando este ingrediente como base.

Imagem: Divulgação

O Festival de Luz, em sua quinta edição, está chegando a Pedro Leopoldo para celebrar a cultura, música e alegria. Com o tema "Felicidade", o evento acontecerá de 31 de março a 02 de abril na Praça da Estação, e contará com grandes atrações musicais, espetáculos e opções gastronômicas. Promovido pela Fundação Cultural Chico Xavier e patrocinado por várias empresas, o festival também apresentará o Circuito Gastronômico, com nove restaurantes oferecendo pratos especiais com o ingrediente favorito do escritor José Issa Filho, um amante de costela bovina.

O Circuito Gastronômico de Pedro Leopoldo é um evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo em parceria com a Fundação Cultural Chico Xavier. O evento já é parte do calendário da cidade e traz uma boa gastronomia que valoriza a história local e encanta os paladares dos visitantes.

Além disso, o evento movimenta a cadeia hoteleira e é um chamariz para turistas conhecerem os atrativos da cidade. O presidente da Fundação Cultural Chico Xavier destaca que cada restaurante participante cria pratos com ingredientes preferidos do homenageado, que em 2023 será o escritor José Issa Filho, conhecido por gostar de costela de boi.

Restaurantes participantes e suas receitas

A partir do dia 31 de março até 02 de abril, durante o Festival de Luz, a Praça da Estação de Pedro Leopoldo receberá stands dos restaurantes participantes do Circuito Gastronômico, que apresentarão as suas receitas especiais. Confira abaixo os restaurantes e as iguarias criadas para o evento:

Kero Mais Restaurante

Receita: Risoto de Costela

Receita: Risoto de Costela Villa Mercado

Receita: Pizza de costela ao vinho com catupiry

Receita: Pizza de costela ao vinho com catupiry Casa Ørc

Receita: O Contador de Histórias

Receita: O Contador de Histórias MH Food

Receita: Costela Burguer

Receita: Costela Burguer Estação Restaurante Ltda

Receita: Costela na Lasanha

Receita: Costela na Lasanha Lanchonete YaBadabadoo

Receita: Coxinha c/alho poró, pão de queijo c/ costela

Receita: Coxinha c/alho poró, pão de queijo c/ costela Fazenda Gruta do Baú

Receita: Croquete de Costela com molho de abacaxi e pimenta

Receita: Croquete de Costela com molho de abacaxi e pimenta Rogério's Buffet

Receita: Macarrão ao Molho de Costela Bovina

Receita: Macarrão ao Molho de Costela Bovina Adelso Buffet

Receita: Girassol Mineiro

Programação do Festival de Luz:

31 de março – sexta

18h - Circuito Gastronômico

19h - Comenda Chico Xavier

20h - Musical – "Um Cisco: A Vida de Chico Xavier"

Local: Praça da Estação

01 de abril – sábado

10h - Teatro Musical "Os Saltimbancos"

Local: Associação Cantinho de Luz (Rua Pergentino Souza Santos 187 - Bairro Theotônio Batista de Freitas)

15h - Circuito Gastronômico

18h - Musical – "Rei Leão"

21h - Show de Lenine com a turnê "Rizoma" com seu filho Bruno Giorgi

Local: Praça da Estação

02 de abril– domingo

11h - Piquenique Literário e Circuito Gastronômico

12h - Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande

15h - Banda "The Souldiers Elvis Tribute"

Local: Praça da Estação

Da redação