Vídeo: Incêndio é registrado no Instituto de Educação de Minas Gerais em Belo Horizonte

Princípio de incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais causa evacuação de alunos e mobiliza equipes de emergência.

Incêndio no IEMG — Foto: Videopress Produtora

Na manhã desta quarta-feira (22), ocorreu um princípio de incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), localizado no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma sala de aula por volta de 9h45, enquanto a Polícia Militar foi chamada informando que a sala de arquivo foi o local onde as chamas se iniciaram.

Como se trata de uma ocorrência em andamento, algumas informações ainda não estão claras.

Assim que tomou conhecimento do incidente, a escola evacuou os alunos, que saíram gritando, conforme é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais.

Os bombeiros ainda não informaram se houve vítimas. No local, quatro viaturas da corporação estão trabalhando, além de ambulâncias do Samu e da Polícia Militar. Outras quatro ambulâncias do Samu também foram deslocadas para o local, incluindo dois veículos de atendimento médico avançado.

📹: @BHeMeupais pic.twitter.com/CHZu8rEPtF — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 22, 2023

Da redação

Fonte: O Tempo