Atualização: Incêndio no Instituto de Educação de BH resulta em hospitalização de dezenas de pessoas

Apesar de não ter havido mortes, a fumaça do incêndio levou vários alunos a passarem mal e alguns a terem crises de pânico após o susto.

Foto: Júlia Stein/Divulgação

O incêndio que ocorreu no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), localizado no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, durante a manhã desta quarta-feira (22). Teve início durante o recreio, quando a maioria dos alunos se encontrava no pátio. Ao menos 36 estudantes foram encaminhados ao Hospital João XXIII.

Devido à ausência de alarme de incêndio, os professores e funcionários tiveram de gritar para que os estudantes evacuassem o local. Fundada em 1906, a escola é uma das mais antigas da capital.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 9h45. O capitão Fabrício Dalfior, da corporação, informou que o fogo ficou restrito a duas salas do primeiro andar que aparentemente eram usadas como depósito, pois havia cadeiras empilhadas nos cômodos.

Após ser informada do ocorrido, a escola tomou a decisão de evacuar os alunos, que deixaram o local aos gritos, conforme registros em vídeos compartilhados nas redes sociais. Seis crianças foram retiradas do local, de acordo com informações fornecidas pela corporação. Quatro viaturas da corporação, ambulâncias do Samu e da Polícia Militar foram mobilizadas para a ocorrência, além de mais quatro ambulâncias do Samu.

Na rua Pernambuco, os alunos ficaram deitados na calçada, aguardando atendimento depois de inalarem fumaça proveniente do incêndio. Alguns apresentaram crises de pânico após o trauma. O Corpo de Bombeiros informou às 10h40 que ainda estava trabalhando no controle das chamas, que foram completamente extintas por volta de 11h15.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou uma nota informando a suspensão das aulas no IEMG e aguardando uma perícia para avaliar os danos no local. A Defesa Civil estava aguardando a liberação do prédio para realizar a vistoria dos danos.

Da redação

Fonte: O Tempo