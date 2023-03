Prefeitura de Sete Lagoas regulamenta cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias

A atual gestão à frente da Prefeitura de Sete Lagoas segue cumprindo mais um de seus compromissos, que é seguir valorizando os servidores públicos municipais. Prova disso é a Lei Nº 9.518, publicada nesta terça-feira, 21 de março, no Diário Oficial do Município. Depois dos servidores do quadro do Magistério, chegou a vez da regulamentação das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Assim, o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passa a ser superior a dois salários mínimos, no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), retroativo, inclusive, a 1º de janeiro desse ano. A diferença será paga já no próximo salário de ambas as categorias. "Assumimos esse compromisso com o funcionalismo e estamos cumprindo. A valorização dos servidores passa, obviamente, pela questão financeira. E servidor com melhores condições de trabalho presta melhores serviços à população, que é também beneficiada por essas melhorias", afirma o prefeito Duílio de Castro.

Agentes

O Agente Comunitário de Saúde é um dos profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, tanto em domicílios quanto em coletividades. Já o Agente de Combate a Endemias é o profissional que age para prevenir e combater riscos de doenças transmitidas por animais, orientando as famílias e visitando as casas uma a uma para detectar possíveis riscos de vetores, repassando instruções aos moradores que fazem acúmulo de água da chuva em recipientes que devem ser mantidos bem fechados e vedados.

