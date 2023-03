SAAE abre o Dia Mundial da Água com uma ação especial no setor de operações

O Dia Mundial da Água é celebrado nesse 22 de março e no SAAE a data ganha o destaque que merece. Uma agenda carregada de eventos foi planejada e um deles foi no início da manhã na sede operacional da autarquia. Por meio de uma parceria com a Unimed, os colaboradores participaram de um momento voltado para a saúde no ambiente de trabalho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro marcou presença quando conversou com as equipes e participou de um café da manhã especial. Na oportunidade, ele agradeceu os servidores pelo empenho na tarefa de fornecer água para quase 90 mil pontos abastecidos pelo SAAE. “A dedicação dos servidores do SAAE garante que a água retirada do subterrâneo ou da Estação de Tratamento de Água (ETA) não falte nas torneiras e chegue com qualidade. Um agradecimento especial a todos vocês”, comentou.

Duílio de Castro também destacou o projeto de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que está em ritmo acelerado e será inaugurado em dezembro e a importância da conscientização. “Com investimentos de quase R$ 100 milhões estamos fazendo o maior projeto ambiental da história de Sete Lagoas. Vamos garantir o tratamento de 100% de todo esgoto que é coletado na cidade. Agora, aproveito esta data para pedir a conscientização das pessoas no consumo da água. O fornecimento de água potável é um desafio mundial”, disse.

O momento de integração com os colaboradores do SAAE foi especial. Porém, a programação também envolve a comunidade com uma agenda que vai até o fim de semana. A intenção é despertar o interesse para que todos participem da Jornada da Água. “Agradecemos a todos os parceiros que permitiram esta programação tão significativa. Conseguimos envolver entidades ligadas ao tema, escolas e ainda promovemos eventos que devem atrair um grande público”, ressaltou Robson Machado, presidente do SAAE.

A programação foi iniciada na última segunda-feira e termina no domingo. Confira os destaques de hoje até o encerramento:

- Quarta-feira, 22/03, 08h às 12h – DIA MUNDIAL DA ÁGUA

16h às 17h, no CAT-JK (Distribuição de brindes)

18h às 19h, no Parque Náutico do Boa Vista (com aulão de zumba)

- Quinta-feira, 23/03, 08h30 às 12h – VISITA GUIADA À ETA

Alunos da Escola Estadual Sinhá Andrade visitam a Estação de Tratamento de Água (ETA)

Distribuição de kits aos alunos participantes

- Sabádo, 25/03, 09h às 13h, RETIRADA DOS KITS DA CORRIDA

Kit: Sacochila + Camisa + Squeze + Folder Institucional

Local: SAAE – R.Governador Milton Campos, 113, Centro

- Domingo, 26/03, 07h30 às 11h, CORRIDA/CAMINHADA JORNADA DA ÁGUA

07h30: - Concentração dos participantes (DJ Michael Jonas)

08h00: Saída: Praça da Feirinha

09h00: Chegada: Praça da Feirinha (DJ Michael Jonas)

09h30: Entrega de troféus e medalhas

Stands do SAAE e da Ambev com pontos de hidratação, espaço kids (brinquedos, pipoca, algodão doce, pintura facial), stand Absolut Nutrition com degustação de pré-treino e whey protein e show com a dupla Bruninho & Alan.

Percursos:

CORRIDA (5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Colégio Industrial, Av. Norte Sul, R. Lassance Cunha, Av. Cel. Altino França, Praça do CAT, Av. Getulio Vargas e Praça da Feirinha.

CAMINHADA (2,5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Praça da Bíblia, Av. Norte Sul, R. Cel. Randolfo Simões, R. Luiz Privat, Av. Altino França, R. Nicola Lanza e Praça da Feirinha.

Realização: SAAE Sete Lagoas.

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, GCM, Semadetur, SMEEC, PMMG, Limpec, Speed Uai, Absolut Nutrition, Faculdade Atenas e Ambev.