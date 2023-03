Alunas de Sete Lagoas apresentam projeto de remoção de corantes de indústrias têxteis na FEBRACE

O projeto proposto pelas alunas de Sete Lagoas visa a remoção de corantes de indústrias têxteis, utilizando grafite retirado de pilhas usadas como material adsorvente.

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), que começou no dia 20 de março na Universidade de São Paulo (USP), é conhecida por sua rigorosa seleção de projetos. Dos 3.500 trabalhos inscritos, apenas cerca de 400 avançaram para as semifinais, e agora, nas finais, apenas 215 tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos na USP e concorrer a vários prêmios. O evento é considerado o maior do país em sua categoria.

Entre os grupos que chegaram às finais está o liderado pelas alunas Lorena Vitória dos Santos Coelho, Vitória Maria de Souza Costa e Caroline Pereira Soares, com orientação de Fernando Moreira, que são de Sete Lagoas e estudam no Colégio Professor Roberto Herbster Gusmão, que fica no bairro Nossa Senhora do Carmo II.

O grupo apresentou um projeto na área de química que visa remover corantes das indústrias têxteis. A indústria têxtil utiliza uma quantidade significativa de água para a lavagem e tingimento de tecidos, resultando em uma grande quantidade de água contaminada com resíduos de corantes que poluem o meio ambiente.

Para mitigar essa questão, o grupo esta conduzindo um estudo sobre o uso de grafite retirado de pilhas usadas como material adsorvente para esses corantes.

As exposições estarão disponíveis na plataforma da FEBRACE, onde o público poderá votar na sua favorita. A exposição mais votada será a vencedora da categoria "votação popular".

Se você deseja contribuir com o projeto, basta assistir ao vídeo clicando aqui. E também pode acompanhar o projeto pelo insta @remocaodocorante.

