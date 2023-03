FISK comemora 10 anos de empresa em Sete Lagoas

Nessa quarta-feira (22) a FISK - Centro de Ensino comemorou seus 10 anos de empresa em Sete Lagoas promovendo um encontro especial com professores, alunos e toda equipe que juntos vêm construnido a história da instituição na cidade.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Durante o encontro, os presentes puderam relembrar momentos marcantes de aprendizado, projetos desenvolvidos na escola e também momentos de descontração vividos nos últimos 10 anos.

Conforme Wagner Soares, diretor da FISK Sete Lagoas disse durante o encontro, esses momentos são "aqueles que vivemos aqui e cada um quer compartilhar com seus pais e responsáveis quando chega em casa".

Wagner descreve qual é o sentimento de alcançar uma marca tão importante como os 10 anos: "Sentimento de muita alegria e satisfação. Sabemos da dificuldade que é empreender, são muitos desafios todos os dias. No Brasil apenas 20% das empresas completam 10 anos, então para gente é uma honra estar nesse seleto grupo".

O diretor finaliza deixando um agradecimento e convite: "Agradecemos muito a todos que já contribuiram para chegarmos nessa data, sabemos que cada momento foi importante, incluindo as pessoas. Foram muitos aprendizados, momentos bons e às vezes momentos que inicialmente não pareciam tão legais mas que serviram para gente também aprender e chegar no dia de hoje. Quem ainda não conhece a FISK, fica o convite para nos visitar e conhecer nossa equipe, professores e salas de aula: estamos na Rua Ilka França, nº 30, no Centro pertinho da Praça da Prefeitura e do banco Sicoob!"

Confira mais imagens do encontro de hoje:



Da Redação, Vinícius Oliveira