Técnicos do Ministério da Saúde visitam Sete Lagoas e conhecem ações no combate à Dengue, Zika e Chikungunya

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, nessa terça-feira, 21 de março, a visita técnica de profissionais do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a verificação do manejo clínico e abordagem das arboviroses em Sete Lagoas, com o foco no controle vetorial e nas redes assistenciais ao paciente com Dengue, Zika e Chikungunya.

A equipe, formada por epidemiologistas e especialistas em controle vetorial e profissionais da assistência, fez perguntas e sanou dúvidas sobre o número de casos, notificações, como as notificações são acompanhadas, fluxo, tempo de digitação dos dados e quais são as ações do controle vetorial em relação às arboviroses. Apresentaram ainda um diagnóstico e avaliações sobre o cenário regional e propostas de combate à Dengue, Chikungunya e Zika no município.

É por meio do Centro de Operações de Emergências Arboviroses, do Ministério da Saúde, e com apoio da OPAS, que o suporte aos estados que vivenciam um cenário epidemiológico semelhante ocorre. A ação é uma parceria no fortalecimento de atividades de prevenção, controle, bloqueios de casos, de comunicação e saúde, além de visitas em unidades assistenciais já realizadas pela gestão municipal.

Pela manhã, os profissionais participaram de uma reunião para apresentação dos cenários epidemiológicos no município, e pela tarde, a equipe visitou as unidades assistenciais, como a UBS Orozimbo Macedo, onde foi visto o fluxo ao paciente. A visita técnica seguiu para o laboratório Pedro Lanza, onde foram tratados assuntos sobre apoio e diagnóstico ao paciente e nas redes emergenciais, UPA 24 Horas e Hospital Municipal, verificação da capacidade de assistência aos grupos de risco e casos mais graves de Dengue, Chikungunya e Zika.

"O objetivo dessa visita foi poder conhecer unidades que estejam recebendo fluxo de atendimento de casos suspeitos das arboviroses. Ao final, com diagnóstico elaborado, os profissionais apresentaram as avaliações e propostas a serem aplicadas. Seguimos atentos e atuantes, inclusive com mutirões de limpeza que terão início na próxima semana, começando pelos bairros Alvorada e Planalto", afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

