Lançamento da FECONEX 2023 apresenta novidades da edição para o público e expositores

Na noite de ontem (22) foi lançada oficialmente e 2ª Edição da FECONEX, feira de conexão e negócios de Sete Lagoas e região. O evento que ocorre de 16 a 19 de agosto de 2023 já tem todos os estandes praticamente negociados e terá serviços aprimorados em relação ao ano passado.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Antes mesmo do lançamento oficial, todos os 225 estandes da feira - 61 a mais do que na edição passada - já estavam praticamente vendidos para expositores: 129 já estão com venda concluída e outros 96 aguardam apenas documentação dos expositores para concluir a reserva. Não há mais estandes livres para venda, porém quem ainda tem interesse pode entrar em contato com as equipes comercias da ACI ou CDL para compor uma lista de espera.

A praça de alimentação e espaço para show serão ampliados para o ano de 2023 com quase o dobro do tamanho daquela de 2022. Os bares e restaurantes ficarão à direita e à esquerda do palco, três de cada lado. Haverá uma passarela de 6,5 metros à frente dos bares para facilitar a circulação de pessoas.

Uma das principais novidades para expositores e visitantes diz respeito aos estacionamentos. O estacionamento inferior da Arena do Jacaré, local da FECONEX, será reservado a expositores. Já o estacionamento superior contará com cerca de mil vagas para o público. Para maior comodidade dos visitantes, haverá serviço de traslado entre os estacionamentos, evitando que as pessoas precisem se deslocar a pé da feira até o local onde guardaram seus veículos.

Outras novidades são auditório principal ampliado com 150 lugares, entrada exclusiva para expositores para melhorar o fluxo de acesso à feira e linha de transporte público exclusiva (embarque no Terminal Urbano, desembarque na Arena).

Maiores novidades serão divulgadas em breve através do site e da rede social da FECONEX como, por exemplo, as atrações culturais do evento. Expositores devem ficar atentos também aos grupos de WhatsApp oficiais da feira para receber orientações e avisos sobre reuniões de alinhamento.

A FECONEX é desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL) com produção do Grupo Uai Eventos.

Da Redação, Vinícius Oliveira