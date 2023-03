Presidente do SAAE no Passando a Limpo: saiba tudo sobre a Semana da Água nesta sexta

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira receberá o iretor Presidente do Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano (SAAE), o engenheiro ambiental Robson Machado, para falar sobre a Semana da Água e sua importância na cidade.

Foto: Divulgação

O Dia Mundial da Água foi celebrado nesse 22 de março e no SAAE a data ganha o destaque que merece. Uma agenda carregada de eventos foi planejada, entre a segunda-feira e o domingo desta semana. Confira:

- Quarta-feira, 22/03, 08h às 12h – DIA MUNDIAL DA ÁGUA

16h às 17h, no CAT-JK (Distribuição de brindes)

18h às 19h, no Parque Náutico do Boa Vista (com aulão de zumba)

- Quinta-feira, 23/03, 08h30 às 12h – VISITA GUIADA À ETA

Alunos da Escola Estadual Sinhá Andrade visitam a Estação de Tratamento de Água (ETA)

Distribuição de kits aos alunos participantes

- Sabádo, 25/03, 09h às 13h, RETIRADA DOS KITS DA CORRIDA

Kit: Sacochila + Camisa + Squeze + Folder Institucional

Local: SAAE – R.Governador Milton Campos, 113, Centro

- Domingo, 26/03, 07h30 às 11h, CORRIDA/CAMINHADA JORNADA DA ÁGUA

07h30: - Concentração dos participantes (DJ Michael Jonas)

08h00: Saída: Praça da Feirinha

09h00: Chegada: Praça da Feirinha (DJ Michael Jonas)

09h30: Entrega de troféus e medalhas

Stands do SAAE e da Ambev com pontos de hidratação, espaço kids (brinquedos, pipoca, algodão doce, pintura facial), stand Absolut Nutrition com degustação de pré-treino e whey protein e show com a dupla Bruninho & Alan.

Percursos:

CORRIDA (5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Colégio Industrial, Av. Norte Sul, R. Lassance Cunha, Av. Cel. Altino França, Praça do CAT, Av. Getulio Vargas e Praça da Feirinha.

CAMINHADA (2,5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Praça da Bíblia, Av. Norte Sul, R. Cel. Randolfo Simões, R. Luiz Privat, Av. Altino França, R. Nicola Lanza e Praça da Feirinha.

Realização: SAAE Sete Lagoas.

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, GCM, Semadetur, SMEEC, PMMG, Limpec, Speed Uai, Absolut Nutrition, Faculdade Atenas e Ambev.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169 ou (31) 99986-1968.