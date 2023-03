Conferência Municipal de Saúde debateu garantia de direitos e defesa do SUS, da vida e da democracia

"Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia". Com este tema, a 14ª Conferência Municipal de Saúde reuniu, nesta quinta-feira, 23 de março, profissionais da área, agentes políticos e representantes da sociedade civil, no auditório do Unifemm.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Uma oportunidade democrática em que reunimos nossa equipe técnica, nosso corpo de trabalhadores, coordenadores e, principalmente, a sociedade para discussão de importantes temas para a criação e fortalecimento de importantes políticas públicas na área da saúde não só em Sete Lagoas, mas também em toda a região", assegura o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

A Conferência tem como objetivo integrar as visões dos gestores, trabalhadores e usuários do SUS, articulando propostas a nível municipal, estadual e federal. "O poder público tem esse papel, de movimentar toda a sociedade para discutir nossas políticas de saúde. Assim, a Câmara Municipal se faz presente para contribuir com esse debate tão importante para o usuário e o sistema SUS, que devemos defender cada dia mais", afirmou o presidente da Casa Legislativa, vereador Caio Valace.

De acordo com a coordenadora do evento, Natália Abreu Lima, da Regulação da Saúde, o evento é dividido em duas etapas. Duas palestras na parte da manhã e a criação de grupos de discussão no período da tarde. "Nas palestras abordamos sobre o Brasil que temos e o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas e a garantia de direitos e defesa do SUS, da vida e da democracia, afinal, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas", comentou. As proposições discutidas na conferência municipal serão encaminhadas para a X Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2023, no Minascentro, em Belo Horizonte.

Com Prefeitura de Sete Lagoas