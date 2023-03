Feminismo na prática: as iniciativas do coletivo Várias Marias em Sete Lagoas

O coletivo feminista Várias Marias, fundado em 2018 em Sete Lagoas, tem como principal objetivo lutar pelos direitos das mulheres na cidade mineira, enfrentando o machismo estrutural presente na região. Mesmo diante da falta de apoio dos governantes locais e da mentalidade conservadora de grande parte da população, o grupo tem conseguido superar os obstáculos e conquistar importantes avanços, como a realização da Feira Feminista. Conheça mais sobre a trajetória e as iniciativas do coletivo Várias Marias.

Foto: Reprodução/Instagram

O coletivo feminista Várias Marias, de Sete Lagoas, foi fundado em 2018 com o objetivo de lutar pelos direitos das mulheres na cidade mineira, combatendo o machismo estrutural presente na região. O grupo surgiu a partir do movimento Ele Não, liderado por Maria Paula e Flávia Augusta, que sentiram a necessidade de continuar a luta pelos direitos femininos após o fim do movimento.

De acordo com a psicóloga Ariane Azevedo, que concedeu uma entrevista exclusiva para a redação do SeteLagoas.com.br e faz parte do coletivo desde 2019, a principal meta do grupo é lutar por mais direitos para as mulheres em uma cidade onde as políticas públicas não têm favorecido o público feminino. Além disso, o coletivo busca conscientizar a população sobre a importância da luta feminista por meio de palestras em escolas e outras iniciativas.

O grupo se organiza principalmente por meio de grupos de WhatsApp, nos quais cerca de 100 mulheres participam ativamente. As decisões são tomadas em conjunto pelas pessoas mais presentes no coletivo, mas sempre há influência e opinião do grupo geral, composto por mulheres de diversas idades.

A luta do coletivo tem enfrentado alguns desafios, como a falta de apoio dos governantes locais e a mentalidade ainda muito conservadora de grande parte da população. No entanto, o grupo tem conseguido superar os obstáculos e conquistar avanços importantes, como a realização da Feira Feminista, um projeto que busca movimentar a economia local.

Para aqueles que têm interesse em contribuir com o coletivo, é possível participar do grupo de WhatsApp preenchendo o formulário disponível no Instagram do Várias Marias.

Da redação, Djhessica Monteiro.