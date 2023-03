Prefeitura abre unidades de saúde neste sábado para atender casos suspeitos de Dengue

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar uma operação especial de atendimento em sete unidades de saúde da Atenção Primária, neste sábado, 25, somente para receber pessoas que estejam com suspeita de Dengue, Chikungunya ou Zika. O plantão atende várias regiões da cidade com funcionamento de 7h às 17h. O laboratório municipal Pedro Lanza, localizado no bairro Chácara do Paiva, também vai abrir de 7h às 15h.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A estratégia deve evitar que unidades de urgência e emergência como a UPA e o PA do Belo Vale tenham um aumento de fluxo de pacientes por este tipo de atendimento que pode ser cumprido em uma das UBS ou ESF. “O aumento neste tipo de atendimento foi enorme nos últimos dias. Por isso, vamos abrir unidades que ficam em pontos estratégicos e assim oferecer opções em todas as regiões da cidade. Em caso de sintomas de uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, essas unidades estarão com atendimento exclusivo para estas demandas”, alerta Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

BALANÇO

O Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta sexta-feira, 24, um balanço de controle da Dengue, Chikungunya ou Zika em Sete Lagoas. Já foram notificados 951 casos da doença na cidade desde o início do ano, com 13 casos confirmados. De Chikungunya foram 132 notificações e nenhuma confirmação e de Zica foram 3 notificações também sem confirmação. A incidência é considerada alta e, por isso, a situação é de alerta.

UNIDADES DE PLANTÃO

SABADO, 25 DE MARÇO – 7h às 17h

UBS Belo Vale

Rua Oscar Padilha, 625

UBS Cidade de Deus

Rua Prefeito Euro Andrade, 41

UBS Luxemburgo

Rua Itabamcuri, 182

UBS Nossa Senhora das Graças

Rua Felipe dos Santos, 1.331

ESF São João 2

Rua Wenceslau Braz, 470

ESF CDI 1

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

ESF Santo Antônio

Rua Dr. João Batista, 1.327

Laboratório Municipal Pedro Lanza – 7h às 15h

Rua Itália Pontelo 41 B, Chácara do Paiva.