Mais calor! Final de semana em Sete Lagoas será de altas temperaturas e céu claro

O tempo está ideal para quem deseja curtir aquela "piscininha" em Sete Lagoas durante esse fim de semana. Isso porque a previsão é de temperatura acima dos 30ºC e não há nenhum sinal de chuva.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O sábado (25) amanheceu com uma leve brisa e temperatura mínima de 19ºC, mas por volta do meio-dia ela já aumenta para 28ºC e chega aos 33ºC de máxima às 16 horas. O céu terá poucas nuvens e não há nenhuma previsão de chover.

No domingo (26), o calorão permanece. Novamente teremos uma manhã fresca com mínima de 19ºC e a máxima é ainda maior: 34ºC. A chuva também não dará as caras sobre a cidade.

Com as altas temperaturas e céu descoberto, é importante reforçar a hidratação e não se descuidar do protetor solar, buscando evitar exposições ao sol por períodos prolongados.

Da Redação com Climatempo