"As Sacerdotisas": O novo livro da Comendadora Fabiana Frederighi sobre o sagrado feminino e o empoderamento das mulheres

O livro "As Sacerdotisas" explora o tema do sagrado feminino e do empoderamento das mulheres. Uma das autoras, Comendadora Fabiana Frederighi, lançará a obra em comemoração ao mês das mulheres. Em uma entrevista exclusiva concedida ao SeteLagoas.com.br, ela fala sobre seu novo livro e seus projetos futuros.

Imagem: Reprodução

"As Sacerdotisas" é composto por contos, autobiografias e poesias com enfoque romântico e erótico, com o objetivo de despertar a energia feminina adormecida em muitas mulheres. O lançamento do livro está previsto para este domingo (2) e acontecerá em um espaço cedido no shopping de Sete Lagoas.

O evento contará com oficinas, mesa redonda, palestras e podcast, e as inscrições são gratuitas via Sympla. O livro será vendido na pré-venda por R$ 32,00 via Pix, com autógrafos das autoras presentes, e por R$ 40,00 no lançamento.

A obra é uma reflexão sobre a união e formação de círculos de mulheres, necessários para o fortalecimento do sagrado feminino, da autoestima, da confiança, do dar e receber e da quebra das amarras e crenças limitantes. O objetivo é construir uma sociedade mais justa e igualitária.

O evento de lançamento será um dia cheio de atividades, com destaque para a mesa redonda, a apresentação da dança tribal por Fabiana e a apresentação de três músicas pela autora Nanda Fernandes. Serão entregues certificados para os participantes. Fabiana também apresentará uma palestra sobre a criação do livro, mostrando o passo a passo e sua experiência na área. Haverá ainda um consórcio de lançamento de livros, com clubes de leitura, aulas de dança do ventre e um curso de tarot cigano. O livro pode ser adquirido através do contato da escritora via WhatsApp.

Em resumo, o livro "As Sacerdotisas" é uma obra que convida as mulheres a cultivarem o sagrado feminino.

Segundo a Comendadora, "A união e a formação de círculos de mulheres são necessárias para fortalecer esse sagrado, bem como para fortalecer a autoestima, a confiança, o dar e receber, e para quebrar as amarras e crenças limitantes. Esse movimento é apoiado pelo amor próprio e pelo amor entre irmãs."

Quando questionada sobre seu público-alvo, ela conclui dizendo que não tem mais como objetivo focar apenas nas mulheres, pois é importante que os homens descubram quem as mulheres estão se tornando e valorizem cada expressão de seu ser. Assim, ela convida a todos para essa descoberta juntos, homens e mulheres.

Mais projetos

Além do lançamento de "As Sacerdotisas", Fabiana tem outros projetos futuros, como o lançamento individual do livro "Ser feliz no tempo presente e nas lembranças", da escritora Celina Almeida, no sábado após a Páscoa, no shopping. Outro projeto é o lançamento do livro "Contos da Lolo", de uma criança pré-adolescente autista, que será realizado juntamente com eventos de reflexão sobre o autismo. Também haverá o lançamento de seu segundo livro de romance da trilogia, chamado "Separadas pelo Amor e Unidas pelo Ódio", que será lançado em maio.

Fabiana também falou sobre seu maior desafio, o livro almanaque do Democrata Futebol Clube, no qual ela pretende resgatar a história de grande relevância para Sete Lagoas, indo além dos 109 anos de futebol do clube. O lançamento será em junho, no mês de aniversário do time. No segundo semestre, ela também lançará "Tiradentes - Comandante do Sertão", que é a menina dos seus olhos e o motivo dela ser Comendadora.

Imagem: Divulgação

Cronograma do lançamento do livro:

11H - "Passo a Passo de um Livro" por Fabiana Frederighi - Escritora e Acadêmica (Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa).

12H - Lançamento dos clubes por Fabiana Frederighi - Escritora, Acadêmica e Professora de Dança. Inscrições presenciais com desconto nos seguintes clubes:

Etapas do Livro – Se Prepare!

Consórcio de Lançamento de Livro (de bolso e padrão)

Clube Curso Tarot Cigano

Clube Leitura Tarot Cigano

Clube de Aula da Dança do Ventre

14H - "Escrita Criativa" por Maria Luiza Franco - Escritora.

15H - "Aromaterapia no Autocuidado Feminino" por Maria Luiza Franco - Escritora.

16H - Mesa redonda.

17H - Podcast com convidadas. Gravação interna no espaço. Inscrições disponíveis.

18H - "As Sacerdotisas":

Abertura oficial com apresentação da mentoria da comendadora e apresentação das autoras (3 minutos).

Autoras lendo um trecho ou uma poesia e sua fala (3 minutos / 10 autoras presenciais). Tempo total de meia hora.

Entrega dos certificados (5 minutos).

Apresentação do Sagrado Feminino com a Dança Tribal por Fabiana (3 minutos).

Apresentação de 3 músicas pela autora Nanda Fernandes (10 minutos).

Fotos (5 minutos).

Autógrafos e vendas – livre para o final

Total previsto de tempo do lançamento das Sacerdotisas: 1 hora e restante livre

Para participar do lançamento, clique aqui.

Mais informações no Instagram da Comendadora @comendadora_fabiana ou pelo WhatsApp 31 9 82767011.

Da redação, Djhessica Monteiro.