Corrida e caminhada promovidas pelo SAAE fecham programação da semana da água em grande estilo

A programação da semana da água, promovida pelo SAAE, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, foi encerrada em grande estilo neste domingo, 26 de março. A corrida e a caminhada Jornada da Água foram realizadas em um clima de alegria e descontração onde a atividade física fez parte de um processo de conscientização.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Praça Dom Carlos Carmelo Mota, a Praça da Feirinha, ganhou uma estrutura especial para receber os participantes que passaram por percurso repleto de atrativos. A largada foi realizada em duas etapas, a primeira foi para os competidores que correram 5 km e a segunda para os praticantes da caminhada de 2,5 km. “Um encerramento digno na semana da água. Conquistamos o objetivo de chamar a atenção da população para o uso consciente da água, evitar racionamento e a até a falta em períodos mais críticos. Um bela festa do esporte, da saúde e da vida”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Este evento fez parte das comemorações do Dia Internacional da Água, celebrado em 22 de março, e que em Sete Lagoas foi marcado pelo envolvimento da comunidade em diversas ações com visitas guiadas, blitz educativa e aulão de zumba. “Um encerramento maravilhoso de uma semana especial. Foram várias atividades que envolveram a comunidade, servidores e estudantes em torno de um tema muito importante que é a água. Agradeço aos parceiros e colaboradores que garantiram uma programação de sucesso”, destacou Robson Machado, presidente do SAAE.

A caminhada foi considerada um momento de integração, mas a corrida reuniu atletas de alto nível. A competição masculina foi vencida pelo atleta Elvis Vander, de Cachoeira da Prata, com o tempo de 18min10s e a feminina por Cristiane Arcanjo, de Matozinhos, com 20min12s. Ambos aprovaram a iniciativa do SAAE. “Muito boa a organização dessa corrida em Sete Lagoas. O percurso foi muito bem sinalizado e com pontos estratégicos de hidratação. Bacana ver o prefeito e a direção do SAAE acompanhando de perto, o que representa o apoio das instituições ao esporte”, disse Elvis Vander. “Pratico corrida há seis anos e avalio esta prova como excelente. Foi o cenário ideal para os amantes da corrida que procuram superar seus limites”, comentou Cristiane Arcanjo. Corrida, caminha, distribuição de brindes, serviços de saúde e entretenimento. A fórmula perfeita em uma manhã especial de contemplação da vida.

CORRIDA 5 KM

MASCULINO

1º: Elvis Vander – 18min10s

2º: Célio Castro – 18min20s

3º: Fabiano Pereira – 18h43s

FEMININO

1ª: Cristiane Arcanjo – 21min23s

2ª: Márcia Fonseca – 22min39s

3ª: Daniela Cristina – 23min08s

*Matéria atualizada às 17:35, 27/03/2023.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas