Prefeitura de Sete Lagoas inicia mutirão de limpeza com força total na região do Alvorada e Planalto

Uma verdadeira força-tarefa pela saúde. Assim pode ser definido o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas que começou nesta segunda-feira, 27, pela região dos bairros Alvorada e Planalto. O trabalho envolve várias secretarias municipais, a Codesel e tem como objetivo combater focos de várias doenças. O cronograma prevê a atuação das equipes em bairros diferentes a cada mês.

Foto: Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas

Além da capina e limpeza realizadas por servidores da Codesel, há também intervenções pontuais em algumas residências para eliminação de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os trabalhos também evitam a proliferação do caramujo africano, praga bastante comum nesta época do ano quando ocorrem chuvas intensas, e também a leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos.

“Estamos trabalhando nas áreas mais críticas. Nesta região onde estamos hoje sempre são registrados casos de leishmaniose humana. Com o mutirão de 2021, conseguimos reduzir a incidência em até 60% e vamos trabalhar firme para aumentar este índice. As pessoas devem aproveitar esta ação para deixar seus imóveis limpos”, ressaltou Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Moradores devem cooperar permitindo o acesso dos agentes nas residências e também separando entulho e material inservível que será recolhido pelas equipes. A operação ganha intensidade em um momento em que a cidade vive uma situação de alerta. “O momento é delicado, principalmente quanto à dengue e à chikungunya e, por isso, precisamos atacar todo tipo de material que possa acumular água e permitir o crescimento dos focos. Precisamos muito da colaboração da população”, reforçou Adriano Marcos Pereira de Souza, gerente do Centro de Controle das Arboviroses.

O vereador Roney do Aproximar acompanhou o início dos trabalhos, parabenizando coordenadores, agentes e demais servidores e, principalmente, reforçando sobre esta necessidade de cooperação de moradores e comerciantes da região. “Para ajudar, coloque entulho e inservíveis do lado de fora de sua casa. Caso tenha um lote particular próximo de sua residência acumulando focos de dengue, denuncie na Prefeitura. Assim vamos cuidar de vidas. Parabéns ao prefeito Duílio de Castro por esse trabalho e a todos os envolvidos pela dedicação e empenho”, completou.

A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar em todas as regiões da cidade. Participe desta guerra contra mosquitos transmissores de doenças que podem matar. A prevenção é o melhor caminho. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo (31) 3776-9313 ou e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom