Fumaça sai de agência do Santander no centro de Sete Lagoas; banco explica sistema anti-furto

Um sistema anti-furto chamou a atenção de pessoas que passaram pela Rua Senhor dos Passos na noite do último domingo (26): fumaça saía da agência do banco Santander, com alarme tocando. Apesar da ação, nenhum dano nem incêndio foi registrado no local.

Foto: reprodução redes sociais / Junior Sousa

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o vigia da localidade relatou que a fumaça que saía do local nada tinha a ver com explosões ou algum ataque ao estabelecimento - internautas "aumentavam" nas redes sociais falando de "explosão" no Santander.

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou o banco, que em nota relatou que um dispositivo chamado de gerador de neblina foi acionado - este equipamento é ativado quando situações de furto da agência para dificultar a fuga de criminosos. O Santander funcionou normalmente nesta segunda (27).

Veja a nota:

O Santander informa que durante o fim de semana, com a agência de Sete Lagoas (MG) fechada, um dos recursos de segurança do local conhecido por Gerador de Neblina foi acionado, sem qualquer consequência para funcionários ou moradores do entorno. O incidente foi reportado às autoridades e a agência funcionou normalmente nesta segunda-feira, 27/3

Da redação