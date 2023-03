Sete Lagoas: sete unidades de saúde da Prefeitura têm horário estendido para atender suspeitos de Dengue

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - decidiu ampliar o horário de atendimento em sete unidades de saúde da Atenção Primária e ainda manter o plantão no sábado. A estratégia faz parte de uma operação especial, já implementada no último sábado, somente para receber pessoas que estejam com suspeita de Dengue, Chikungunya ou Zika.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De segunda a sexta-feira, o atendimento estará disponível em várias regiões da cidade de 7h às 19h. Já no sábado, o expediente de plantão vai de 7h às 17h. A estratégia deve evitar que unidades de urgência e emergência como a UPA e o PA do Belo Vale tenham um aumento de fluxo de pacientes por este tipo de atendimento, que pode ser cumprido em uma das UBS ou ESF. “Este plano funcionou bem no último sábado e, por isso, decidimos ampliar. Essas doenças se tornaram um grande problema em toda Minas Gerais e estamos tentando evitar a lotação de unidades da Urgência e Emergência como vem ocorrendo em outros municípios”, explica Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

BALANÇO

O Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira, 27, um balanço de controle da Dengue, Chikungunya e Zika em Sete Lagoas. Já foram notificados 1.056 casos da Dengue na cidade desde o início do ano, com 13 casos confirmados. De Chikungunya foram 133 notificações e 24 confirmados e de Zika foram 3 notificações e nenhuma confirmação. A incidência é considerada alta e, por isso, a situação é de alerta.

UNIDADES DE PLANTÃO

Segunda a sexta-feira, 7h às 19h

Sábado, 7h às 17h

UBS Belo Vale: Rua Oscar Padilha, 625 - 3772-3489

UBS Cidade de Deus: Rua Prefeito Euro Andrade, 41 - 3773-5132

UBS Luxemburgo: Rua Itabamcuri, 182 - 3776-8394

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Felipe dos Santos, 1.331 - 3775-2925

ESF São João II: Rua Wenceslau Braz, 470 - 3776-5454

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 - 3773-4114

ESF Santo Antônio: Rua Dr. João Batista, 1.327 - 3773-9147

Com Prefeitura de Sete Lagoas