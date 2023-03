Sete Lagoas passa a contar com aplicativo que informa horários e trajetos do transporte coletivo

O transporte público é essencial em nossas vidas. Muitas vezes poucos segundos podem gerar um grande atraso ou transtorno. Quem nunca chegou no ponto de ônibus logo após o veículo partir ou chegou mais cedo e teve que ficar esperando a próxima condução que atire a primeira pedra. Pois Sete Lagoas conta agora com o aplicativo Vapit, uma maneira simples de ficar por dentro do horário dos ônibus, além de apresentar a grade completa de horários em dias de semana, sábado, domingo e feriados, um informativo sobre alterações e interrupções no serviço e a forma de pagamento aceita nas linhas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Disponível gratuitamente para celulares Android (Google Play), iPhone (Apple Store) e também na Amazon (usuários Prime Video), o aplicativo "Vapit - Hora do Ônibus" é uma ferramenta de mobilidade urbana que chega a Sete Lagoas para facilitar a vida do usuário do transporte público coletivo da cidade e da região, disponibilizando as informações de forma prática e objetiva na palma da mão. Atualmente o app já está disponível em algumas cidades de Minas Gerais e do Paraná.

"Em breve também estaremos na Huawei AppGallery, atendendo assim todos os sistemas operacionais de celulares e tablets", afirma o webdesigner do aplicativo, Rodrigo Marques Gaspar. "Estamos sempre trabalhando para melhorar a ferramenta, visando entregar um ótimo meio de informação para o usuário do transporte público coletivo. Para isso, obtivemos todas as informações necessárias junto às empresas locais, Turi e Cooperseltta", conta Rodrigo. O Vapit estará, em breve, também nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Curitiba, ou seja, Sete Lagoas sai na frente da capital nesse tipo de serviço. A previsão para que todas essas cidades já estejam disponíveis na plataforma é meados de julho de 2023.

Para baixar o aplicativo, acesse:

ANDROID

IOS

AMAZON

Com Prefeitura de Sete Lagoas