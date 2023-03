Avenida Sebastião de Paula e Silva recebe nova pavimentação asfáltica

Depois dos serviços de revitalização do canteiro central e de instalação de drenagem pluvial, chegou a vez de uma das mais importantes avenidas da cidade receber a nova pavimentação. Na tarde desta terça-feira, 28 de março, o prefeito Duílio de Castro mais uma vez conferiu o andamento das obras de revitalização da avenida Sebastião de Paula e Silva, importante via de escoamento de produtos, ligando o centro à saída da cidade, passando pelo bairro Eldorado.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Essa avenida faz parte de uma das vias principais da cidade que serão revitalizadas. Faremos o maior investimento na reestruturação do sistema viário da história de Sete Lagoas. Precisamos dar melhores condições para que as empresas aqui instaladas e as que vierem a se instalar de escoarem sua produção", anunciou o prefeito Duílio de Castro.

No caso da avenida Sebastião de Paula e Silva, que liga a rotatória do Shopping Sete Lagoas até a rotatória entre rua Cachoeira da Prata e Av. Dr. Renato Azeredo, no bairro Canaã, os serviços incluem novo canteiro central, drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. Com a conclusão de mais essa obra, será o fim dos alagamentos na região.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom