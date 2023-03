Sol com nuvens e muito calor; veja a previsão do tempo para esta quarta em Sete Lagoas

As nuvens vão tomar conta do céu em Sete Lagoas nesta quarta-feira (29) - e para variar, o calorão permanece. Confira na previsão do tempo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A manhã se iniciou com céu aberto, mas ao avançar as horas a nebulosidade se formará, permanecendo durante a tarde e noite na cidade. A temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima será de 31ºC.

O calorão com média de 30ºC estará presente até sábado (1º) quando o tempo terá uma virada no domingo, com a máxima caindo para 27ºC.

Da redação com Inmet