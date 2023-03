Pitbull ataca criança de 2 anos em Prudente de Morais

Uma criança de dois anos foi atacada por um pitbull na segunda-feira (27) em Prudente de Morais. Ela foi mordida nas costas.

Foto: Pixabay / Ilustração

A menina estava com a irmã, voltando da escola, quando passaram por uma casa na Rua 1, no bairro Campo de Santana onde estava o cão. Ele saiu pelo portão e atacou a menina, que foi levada para o pronto atendimento da cidade.

A tutora do cão foi autuada - ela se comprometeu a arcar com as despesas médicas da criança atacada. Segundo a tutora, ela teria esquecido de colocar o pitbull no canil, e como aguardava o filho chegar da escola, ela abriu o portão e o animal foi em direção da menina.

Da redação