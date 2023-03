Prefeitura de Sete Lagoas amplia vacinação contra a Meningite C para toda a população entre 16 e 35 anos

A Prefeitura de Sete Lagoas ampliou a vacinação contra a meningite C para toda a população com idade entre 16 e 35 anos, além de trabalhadores da Educação do Ensino Superior e Técnico, trabalhadores da saúde e universitários.

A disponibilização do imunizante começa no dia 30 de março e segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde. Para se vacinar é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Todas as unidades de saúde da cidade farão a imunização.

A meningite meningocócica (infecção das membranas que recobrem o cérebro) é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e é mais grave quando atinge a corrente sanguínea, provocando infecção generalizada.

Da Redação