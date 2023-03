Vídeo: Incêndio em carreta bloqueia BR-040 em Sete Lagoas nesta quarta-feira

Um incêndio em uma carreta na BR-040, Km 471, em Sete Lagoas, bloqueou completamente o trânsito no sentido Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira, 29 de março. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para combater as chamas, que já foram controladas. Não houve vítimas, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Foto: 5ª Cia Ind BM

Devido à ocorrência, o trânsito no sentido Belo Horizonte ficou completamente bloqueado para a realização dos trabalhos.

Segundo informações da 5ª Cia Ind BM, o incêndio ocorreu em uma carreta carregada com cimento, próximo ao posto policial da PRF em Sete Lagoas. Utilizando dois caminhões com duas linhas de ataque, foi possível debelar o incêndio e realizar o rescaldo. Cerca de 6.000 litros de água foram utilizados para o combate, tendo a Guarnição BM obtido êxito na conservação parcial da primeira carreta e conservação total da segunda carreta. O cavalo do veículo foi totalmente queimado.

O motorista relatou que trafegava na rodovia quando percebeu que saía uma grande quantidade de fumaça do motor e escapamento e, assim que estacionou o veículo, este começou a ser tomado pelas chamas. O incêndio aconteceu a cerca de 600 metros do posto da PRF, sentido Belo Horizonte.

Felizmente, não houve vítimas no incêndio. As autoridades seguem investigando a causa do incidente.

Assista ao vídeo abaixo:

Da redação, Djhessica Monteiro.