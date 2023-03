Prefeito Duílio de Castro participa das comemorações dos 30 anos da E.M. Prof. Edson Abreu

A Escola Municipal Professor Edson Abreu, localizada no bairro Orozimbo Macedo, completou 30 anos de história no dia 15 de março e a direção da unidade preparou uma grande festa no último sábado, 25, para celebrar a data. O evento contou com a presença do prefeito Duílio de Castro e vários convidados entre funcionários, ex-funcionários, alunos, ex-alunos e autoridades.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A E. M. Professor Edson Abreu é uma referência na educação de Sete Lagoas e durante suas três décadas de trajetória transformou a vida de milhares de crianças e adolescentes por meio do ensino de qualidade. Atualmente estão matriculados 401 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. “A educação é o principal caminho para garantir um futuro melhor para todos. Esta escola cumpriu e continua cumprindo muito bem o seu papel. Agradeço a dedicação de todos que fazem parte desta bela história”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

A cerimônia de abertura foi emocionante. Um destaque foi o Hino Nacional Brasileiro tocado em saxofone pelo ex-aluno Washington Luis Barbosa Santos de Souza. A diretora Delma Maria Duarte também destacou a importância da escola para a comunidade. “Em 1993, uma semente aqui foi plantada. Ela germina por 30 anos produzindo grandes frutos, fazendo desabrochar um projeto educacional que está sempre sendo ampliado, aprofundado e promovendo o exercício de uma educação capaz de transformar vidas”, disse.

Delma Duarte acredita que o apoio da comunidade escolar é fundamental para o sucesso de projetos atuais e futuros. “Precisamos da confiança e participação de todos para que possamos juntos continuar essa tarefa tão grandiosa, a missão de formar pessoas. Fazer parte dessa história é um privilégio”, justifica.

Edson Abreu Júnior, filho do Professor Edson Abreu, esteve presente e agradeceu, em nome da família, a preservação da memória do pai. Ele ficou emocionado ao ouvir o poema: “Professor Edson Abreu”, de autoria do aluno Luiz Rocha. Em seguida foram realizadas as apresentações artísticas preparadas pelos alunos e professores com números de dança, declamação de poemas e canto.

A manhã ainda foi marcada por muita emoção e homenagens aos familiares do Professor Edson Abreu, aos ex-funcionários e aos ex-diretores: Elaine de Souza Drummond, Alaíde da Silva Ribeiro, Cleodete do Rosário Seixas, Elena Heloisa do Carmo, Vinícius Costa e Janayna Gabriel Coelho. Para finalizar, foi servido um lanche para os alunos, pais e responsáveis. Os funcionários e convidados permaneceram na escola para um almoço de confraternização.

História da escola

A Escola Municipal Professor Edson Abreu foi construída em tempo recorde, 50 dias. Está localizada no bairro Orozimbo Macedo, na rua Zezito Filizolla, nº 15. Sua denominação é resultante da homenagem a um educador ilustre de Sete Lagoas, professor Edson Abreu. Carinhosamente conhecido como Professor Gamela, foi um dos nomes mais expressivos do magistério de Sete Lagoas. Raros são os estudantes dos anos 70 e 80 que não guardam com afeto sua lembrança. Foi dirigida nos anos anteriores pelos gestores: Elaine de Souza Drummond (1993 a 2007), Alaíde da Silva Ribeiro (2008), Cleodete do Rosário Seixas (2009), Elena Heloisa do Carmo (2010 a 2013), Vinicius Costa (2014 a 2016) e Janayna Gabriel Coelho (2017). Hoje tem como gestoras Delma Maria Duarte e Bernardete de Lourdes Cristiano.