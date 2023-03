Calor continua nesta quinta em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Quinta-feira (30) de muito sol e calor em Sete Lagoas: a manhã começa com céu aberto mas a nebulosidade aumenta durante o dia.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as nuves estarão presentes durante boa parte do dia, com possibilidade de chuva à tarde e noite. A mínima foi de 19ºC e a máxima será de 32ºC.

E o maçarico continua ligado neste final de semana: com médias acima dos 30ºC, a previsão é que haja virada do tempo no domingo (2).

Da redação com Inmet