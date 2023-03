Governo de Minas publica ordem de início para conclusão das obras dos Hospitais Regionais de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete

Juntas, as unidades vão garantir atendimento médico-hospitalar a mais de 1,5 milhão de mineiros.

Hospital Regional de Sete Lagoas - Foto: Alan Junio

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), emitiu nesta quinta-feira (30/3) ordem de início para conclusão das obras dos Hospitais Regionais de Sete Lagoas e de Conselheiro Lafaiete.

Com as estruturas em funcionamento, serão mais de 800 mil mineiros beneficiados em Lafaiete e região, e cerca de 600 mil em Sete Lagoas e entorno. “São obras que estavam paradas e que ao serem concluídas vão beneficiar a vida de pelo menos 1,5 milhão de mineiros. É mais um passo importante para regionalizarmos a saúde pública no estado”, afirmou o governador Romeu Zema.

A previsão é que os dois hospitais tenham suas obras concluídas até 2026. A soma do investimento previsto é da ordem de R$ 120 milhões.

Durante o tempo de execução da obra do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, a estimativa é de R$ 31,4 milhões em investimentos. Com a conclusão, a rede pública de saúde vai contar com mais 97 leitos para pronto atendimento, cirurgias, tratamentos emergenciais e outras atividades médicas.

A unidade de saúde atenderá, além de pacientes de Conselheiro Lafaiete, cidades como Congonhas, Ouro Preto, Carandaí, São Brás do Suaçuí, Lagoa Dourada, Queluzito, Ouro Branco, Cristiano Otoni, entre outras da região.

Já a obra de conclusão do Hospital Regional de Sete Lagoas receberá investimento estimado em R$ 90 milhões. Após a conclusão, serão 266 novos leitos disponíveis para as mais diversas especialidades médicas.

O Hospital Regional de Sete Lagoas vai aliviar o sistema de saúde pública de Belo Horizonte, uma vez que, pela proximidade das cidades, muitos pacientes recorrem, nos casos mais graves, ao atendimento na capital. Dessa forma, cidades como Prudente de Moraes, Paraopeba, Cordisburgo, Curvelo, Araçaí, além de municípios da RMBH, poderão ter suas demandas atendidas de forma ágil em Sete Lagoas.

Hospitais Regionais

Com a assinatura da ordem de início das obras de conclusão de mais dois hospitais regionais, o Governo de Minas Gerais dá continuidade ao projeto de ampliação de leitos hospitalares para desafogar os grandes centros e melhorar a rede de assistência no interior.

Em 2022, o Estado priorizou a retomada das construções de seis hospitais regionais (além de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Juiz de Fora), que estavam com obras paralisadas há anos.

Conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a retomada prevê implantação de 1.451 novos leitos no estado, divididos de acordo com a necessidade assistencial de cada região, entre leito geral, UTI adulto, UTI pediátrica, isolado, coronariano e semi-intensivo. A estimativa é que mais de 6,7 milhões de mineiros sejam diretamente beneficiados.

"O término dessas obras é a grande contribuição do Governo de Minas para diminuir os vazios assistenciais no interior do estado", afirma o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

Os valores destinados aos hospitais são originados de recursos do Tesouro Estadual e do Acordo Judicial de Brumadinho, firmado pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e Governo de Minas.

Agência Minas Gerais