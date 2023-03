Evento de Conscientização sobre o Autismo na Praça da Ferinha - 1º de abril de 2023

No dia 1º de abril de 2023, a Praça Dom Carlos Mota, conhecida como Praça da Ferinha, no centro da cidade, será palco de um evento de conscientização sobre o autismo. Com o objetivo de disseminar informações importantes sobre essa condição crônica, o evento contará com atividades educativas para informar a população sobre o autismo e promover a empatia e o respeito às pessoas que vivem com a condição. Todos são bem-vindos para participar deste evento aberto ao público.

Foto: Reprodução/Street View

No dia 1º de abril de 2023, a Praça Dom Carlos Mota, também conhecida como Praça da Ferinha, no centro da cidade, sediará um evento de conscientização sobre o autismo. O evento ocorrerá das 18h às 21h e tem como objetivo disseminar informações importantes sobre essa condição crônica, que nem sempre é fácil de ser diagnosticada e compreendida.

O autismo é uma condição do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social das pessoas. Infelizmente, ainda há muitos mitos e preconceitos em relação ao autismo, o que torna a conscientização sobre o tema ainda mais crucial.

Durante o evento, serão realizadas atividades educativas com o propósito de informar a população sobre o autismo e promover a empatia e o respeito às pessoas que vivem com a condição.

O evento é aberto ao público e todos são bem-vindos para participar e aprender mais sobre o autismo.

Da redação