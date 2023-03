Câmara Municipal de Sete Lagoas realiza o 1º Fórum Sete Lagoas sem Fome

Evento contará com a participação de estudiosos, vereadores, representantes do poder executivo, instituições e entidades religiosas, associações, redes de ensino e população em geral, e busca discutir possíveis soluções para o enfrentamento da pobreza na região.

Imagem: Divulgação

A Câmara Municipal de Sete Lagoas realiza nesta quinta-feira (30), o “1º Fórum Sete Lagoas sem Fome”, com o objetivo de discutir a situação das famílias vulneráveis do município e possíveis ações para o enfrentamento da pobreza na cidade. O evento contará com a participação de importantes nomes de estudiosos sobre o tema, vereadores, representantes do poder executivo, instituições e entidades religiosas, representantes de associações e redes de ensino, além da população em geral.

O Fórum será realizado no plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Domingos Louverturi, 335, São Geraldo, e terá início às 17 horas. O público poderá acompanhar o debate pela TV Câmara (Canal 11,2), Rádio Câmara (103.5) ou pela página oficial da Câmara no Facebook (@camaramunicipalsetelagoas), ou ainda comparecer ao plenário Wilson Tanure, desde que portem documento de identificação.

A iniciativa busca debater a situação de fome em Sete Lagoas e discutir possíveis soluções para combater a pobreza na região, por meio de ações conjuntas entre poder público, instituições e população.

