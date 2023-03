Workshop levou conhecimentos em mecânica básica de automóveis para mulheres na Praça da Feirinha

Mulher no volante, segurança constante. As estatísticas mostram que a mulher é mais prudente e responsável também no trânsito, se envolvendo menos em acidentes em relação aos homens. Em comemoração ao mês da mulher e com o objetivo de emancipar ainda mais esse público, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans - com o apoio do SEST/SENAT, realizou na noite desta quarta-feira, 29 de março, o 1º Workshop de Mecânica Básica de Autos Para Mulheres, na Praça Dom Carmelo Mota.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Um evento exclusivo para mulheres com o objetivo de fortalecer a confiança em situações adversas como troca de pneus, verificação mecânica antes de sair de casa ou viajar, flúidos, óleos e a prática de baliza, em parceria com o Sest/Senat, concessionárias, centros de formação de condutores, lojas e a Santa Helena Pneus", conta Dani Maia, gerente de Educação no Trânsito da Seltrans.

Foram mais de 50 inscrições e as participantes se dividiram em três turmas simultâneas, com instruções de empresas e instituições parceiras. "A mulher vem de um cenário de muito preconceito e dificuldade no processo de conduzir. Como somos especializados em veículos de grande porte, trouxemos o outro lado do trânsito, pois os condutores desses veículos têm muita dificuldade em relação aos pontos cegos. Então, os motoristas dos veículos menores devem ficar atentos em relação à direção defensiva. O trânsito é comunitário e, por isso, há a necessidade da colaboração de todos", explica a instrutora do Sest/Senat, Viviane Lucena.

Para o gerente Pneus Santa Helena, Matheus Assis, esse tipo de capacitação é muito importante. "Todas as mulheres precisam saber disso também. É uma boa iniciativa para repassarmos conhecimentos sobre troca de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, entre outros, até para que as mulheres saibam cobrar e acompanhar esses serviços em uma oficina mecânica", comenta.

Quem participou não se arrependeu e saiu do workshop com a certeza de poder contribuir para um trânsito melhor. "Excelente a capacitação. Parabéns à Prefeitura e aos parceiros pela iniciativa. Deveria ter 200, 500 mulheres aqui. Gostei muito de tudo o que aprendi aqui", agradeceu a participante Amanda do Carmo. "Gostei das dicas da baliza, da troca de pneus, foram muitas coisas que somam para que possamos usufruir de um trânsito melhor, além de aumentarmos a vida útil dos nossos veículos. Perdeu quem não veio", completou a participante Mônica Pontelo. Siga o exemplo: dirija como uma mulher!

Foram parceiros do evento Sest/Senat, Via Mondo Nissan, Carmo Veículos Renault, Lagoa Veículos, Osaka Toyota, Hyundai Mazam, Pneus Santa Helena, os Centros de Formação de Condutores Nova Aliança, Digital.net, Gláucia e Mão na Roda, Innove Proteção Veicular, Diego Estacionamento, Loja das Malhas, Iveco Sete Lagoas e O Boticário.

Com Prefeitura de Sete Lagoas