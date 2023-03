Auditório do Sicoob Credisete recebe workshop sobre Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo

Com o objetivo de orientar gestores, conselheiros municipais, artistas e produtores culturais sobre as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, de apoio federal ao setor cultural, o Circuito das Grutas realiza o Workshop "Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo", na próxima terça-feira, 4 de abril de 2023, de 08h às 16h, no auditório do Sicoob Credisete (Praça Barão do Rio Branco, 170 Centro).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Na ocasião, os consultores Adriano Resende e Antônio Rômulo abordarão temas como o conhecimento das leis e os formatos e produtos audiovisuais aplicados à Lei Paulo Gustavo, além de ministrarem a oficina "Iniciando o processo no município".

A Prefeitura de Sete Lagoas, como uma das associadas ao Circuito das Grutas, fortalece esta e outras ações da entidade em prol do desenvolvimento turístico e cultural da região. As inscrições gratuitas devem ser feitas aqui.

