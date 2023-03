Sexta-feira será ensolarada e terá altas temperaturas em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo

Sete Lagoas, pode esperar um dia ensolarado nesta sexta-feira (31), de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 20°C e 34°C ao longo do dia, prometendo um clima bastante quente.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

O dia começou com uma temperatura de 20°C durante a madrugada, mas espera-se que os termômetros subam bastante durante a tarde, chegando a marcar 34°C. À noite, a temperatura deve cair um pouco, ficando em torno de 26°C.

Apesar do calor intenso, a previsão indica que há apenas 5% de chance de chuva em Sete Lagoas ao longo do dia. O nível de umidade relativa do ar deve oscilar entre 37% e 92%.

Quanto aos ventos, a cidade deve registrar uma velocidade média de 9 km/h, atingindo seu pico de 14 km/h pela manhã. Com essas informações, é importante que os moradores se hidratem bastante e evitem exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Da redação com Inmet.