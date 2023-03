Acidente com ônibus, caminhão e moto deixa seis feridos em Curvelo

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente com ônibus de turismo, um caminhão e uma motocicleta na AMG-910, em Curvelo, na região Central de Minas Gerais. As vítimas foram socorridas conscientes para os hospitais da região. O acidente ocorreu durante a noite de quinta-feira (30).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na traseira do caminhão que estava parado na pista por problemas mecânicos. O motorista do coletivo, de 32 anos, e quatro passageiros ficaram feridos. Após a batida entre os veículos, uma motocicleta se chocou na traseira do ônibus. O condutor, de 29 anos, também ficou ferido.

Durante os trabalhos, os militares precisaram resgatar o motorista do ônibus que ficou preso às ferragens. Ele estava consciente, e depois de ser retirado foi encaminhado ao hospital. O motociclista teve escoriações pelo corpo e reclamava de muitas dores. Ele também foi atendido e encaminhado para a unidade de saúde. As demais vítimas não tiveram ferimentos graves, e foram levadas para avaliação médica.

O trânsito ficou interditado durante os atendimentos. A Polícia Militar foi acionada e orientou os motoristas que passavam pelo trecho.

Com O Tempo