Sete Lagoas inicia vacinação contra a varíola do macaco

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde - informa que o Município recebeu esta semana doses da vacina contra a varíola do macaco (monkeypox ou mpox). Conforme preconiza o Ministério da Saúde, no entanto, as doses são voltadas apenas para um público-alvo muito específico, que são pessoas que vivem com o vírus HIV (causador da Aids), com mais de 18 anos, e contagem de linfócitos T CD4 (do sistema imune) inferior a 200 células.

A Secretaria Municipal de Saúde já fez contato com o público-alvo para que compareça ao posto de vacinação específico para receber a dose da vacina a partir desta terça-feira, 4 de abril. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF, cartão SUS e Cartão vacinal.

"O objetivo da vacinação é interromper a transmissão de pessoa para pessoa, com foco prioritário em grupos com alto risco de exposição, a partir da implantação de medidas efetivas de saúde pública prevenindo o avanço da propagação da doença. Portanto, o uso criterioso de vacinas pode apoiar essa resposta", explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

O esquema de imunização contra a Monleypox é de duas doses (0,5 ml cada) da vacina MVA-BN Jynneos, produzida pela biofarmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic, com intervalo de quatro semanas (28 dias) entre as doses.