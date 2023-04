Encontro do Circuito Turístico das Grutas debateu estratégias para fortalecer o turismo na região

Sete Lagoas recebeu, nesta sexta-feira, 31 de março, no auditório do Sicoob Credisete, o 2º Encontro de Prefeitos que integram o Circuito Turístico das Grutas (IGR Grutas). As principais pautas foram o planejamento estratégico regional e também o plano de marketing que potencialize o turismo nas 15 cidades que integram a associação. O IGR Grutas é o principal interlocutor entre os municípios e governos em nível federal e estadual, orientando e coordenando, em parceria com os Conselhos Municipais, a execução das políticas de turismo junto à cadeia produtiva local.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade representou Sete Lagoas na reunião, que contou ainda com as presenças dos prefeitos Jocimar Brandão (Prudente de Morais), Cláudio Garcia Maciel (Fortuna de Minas), Luiz Carlos Pinheiro (Jequitibá), Dalton Soares (Santana de Pirapama) e Zélia Pezzini (Matozinhos), o vice-prefeito de Cachoeira da Prata, José Antônio França e secretários municipais. Também por Sete Lagoas estiveram presentes o secretário adjunto de Turismo, Mário Luiz Oliveira, e a gerente de Turismo, Cláudia Elane de Souza Soares.

“Esta é uma oportunidade de tratar o turismo de uma maneira mais ampla. O fortalecimento regional beneficia todas as cidades envolvidas e, como polo, Sete Lagoas tem que ser motivadora desse processo. Uma ótima alternativa é a criação de um fundo único entre os municípios para investimentos pontuais no setor”, destacou Dr. Euro de Andrade.

Um dos destaques foi a palestra do turismólogo e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Marcus Januário, que destacou experiências de outras regiões que deram certo. A ideia principal é ter os atrativos de cada cidade como impulsionadores de uma forte agenda regional provocando, de maneira natural, o aumento no fluxo de turistas.

Fazem parte do IGR Grutas: Cachoeira da Prata, Capim Branco, Caetanópolis, Confins, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Sete Lagoas, Santana de Pirapama e Prudente de Morais.

