Mutirão recolheu toneladas de lixo, entulhos, folhas e galhos nos bairros Alvorada e Planalto

Foram cinco dias de muito trabalho para as equipes do Mutirão de Limpeza da Prefeitura, que recolheram toneladas de lixo, entulhos, folhas e galhos em várias residências e lotes vagos nos bairros Alvorada e Planalto, entre os dias 27 e 31 de março. O objetivo do mutirão foi combater focos de dengue, zika, chikungunya, escorpião, caramujo africano e leishmaniose em uma das regiões com maior índice de arboviroses da cidade.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"O Planalto é um dos bairros com maior índice de leishmaniose, por exemplo. Por isso a importância de realizarmos o manejo ambiental, que é a retirada de galhos, folhas, lixo, tudo que possa propiciar a proliferação do mosquito. Foram toneladas de matéria orgânica e sacos e mais sacos de folhas e inservíveis retirados de quintais de casas e lotes ao longo da semana", revela a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira.

O mutirão de limpeza é realizado sempre na última semana de cada mês em um bairro diferente e conta com equipes da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Obras e Codesel. É muito importante que a população colabore mantendo os quintais sempre limpos.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom