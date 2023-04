Fim de semana continua quente, mas com possibilidade de chuva em Sete Lagoas

Com máximas na casa dos 34ºC, Sete Lagoas pode receber pancadas de chuva no final do sábado e domingo.

Neste sábado (1), o tempo será bastante parecido com o de ontem, com sol e aumento de nuvens durante a manhã. À tarde, há possibilidade de pancadas de chuva e à noite o céu deve ficar aberto. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 34°C, com uma previsão de 10mm de chuva e ventos fracos de 10km/h no sentido oeste-sudoeste. A umidade mínima será de 35%, enquanto a máxima chegará a 77%.

No entanto, amanhã (2), o clima deve ficar um pouco mais frio, com uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C. O sol aparecerá novamente pela manhã, mas as pancadas de chuva durante a tarde e à noite serão mais intensas. A previsão é de 15mm de chuva, com ventos um pouco mais fortes de 14km/h no sentido leste-sudeste. A umidade mínima será de 46%, enquanto a máxima chegará a 92%.

