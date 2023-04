Ônibus pega fogo na BR-040 próximo a Caetanópolis: Ninguém fica ferido

Motorista relata ter ouvido um estouro em uma das rodas do veículo antes das chamas se alastrarem. Bombeiros utilizaram cerca de 5000 litros d'água para debelar o fogo e evitar que se propagasse para a vegetação próxima à rodovia.

Foto: Divulgação/Bombeiros

Na madrugada desta sexta-feira (2), por volta de 01h, militares da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater um incêndio em um ônibus que se alastrava para a vegetação às margens da rodovia BR-040, entre os municípios de Caetanópolis e Lagoas, no sentido Belo Horizonte.

De acordo com informações dos militares, utilizando duas linhas de ataque do ATB 0722, os bombeiros conseguiram realizar o combate e fazer o rescaldo do incêndio. Felizmente, não houve vítimas no incidente. No ônibus havia apenas o motorista como ocupante, que informou que ao trafegar na via ouviu um estouro em uma das rodas do veículo. Ao estacionar, o motorista constatou que o ônibus já estava sendo tomado pelas chamas.

Cerca de 5000 litros d'água foram gastos para debelar o incêndio, que também atingiu a vegetação próxima à rodovia. Os militares permaneceram no local realizando o rescaldo e a segurança da área. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.

Da redação