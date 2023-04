Previsão do tempo indica dia com sol e pancadas de chuva em Sete Lagoas

Temperaturas devem variar entre 16°C e 27°C, com ventos leste de 15km/h e umidade entre 56% e 91%

Foto: reprodução/Instagram

A previsão do tempo para hoje, 3 de abril, indica que o clima será bastante semelhante ao de ontem. De acordo com os meteorologistas, haverá sol com muitas nuvens ao longo do dia, mas no período da tarde e da noite é esperado que ocorram pancadas de chuva. Durante a noite e a madrugada, também haverá muitas nuvens no céu.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 16°C, enquanto a máxima chegará a 27°C. A chuva será um fator presente no clima, com uma previsão de 5mm e 90% de possibilidade de precipitação. O vento será na direção leste, com uma velocidade de 15km/h.

Em relação à umidade, a mínima prevista é de 56%, enquanto a máxima será de 91%. O sol nascerá às 06h04min e se pôr às 17h56min.

Da redação com Inmet