Prefeitura prorroga inscrições do programa de auxílio social para frentes de trabalho no Montreal

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - prorrogou, até o dia 30 de abril, o prazo de inscrições online para o Programa Emergencial de Auxílio Social (PEAS): Frente de Trabalho e Proteção Social. A iniciativa oferece oportunidade de ocupação de maneira regionalizada e, neste primeiro momento, o público-alvo são moradores do bairro Montreal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O programa é direcionado a inscritos no CadÚnico que poderão integrar frentes de trabalho para demandas da administração pública como varrição de vias, capina, serviços de jardinagem a manutenção. Os selecionados deverão cumprir uma carga horária diária de 4 horas, terão remuneração proporcional tendo como base o salário mínimo vigente e terão acesso a cursos de capacitação. O recrutamento em regiões de origem é uma maneira de valorizar os moradores do bairro, dando um incentivo para uma maior sensação de pertencimento e cuidado com o local onde se vive, além de reduzir custos com locomoção e transporte.

A criação do PEAS foi proposta pelo vereador Caio Valace e implementada pela atual administração municipal. As inscrições agora podem ser realizadas no link até o dia 30 de abril. Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever presencialmente, exclusivamente na sexta-feira, 28, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro Montreal, rua Madressilva, 93A, de 8h às 12h e de 13h as 16h30. O processo será homologado no dia 15 de maio.

Com Prefeitura de Sete Lagoas