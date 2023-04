VÍDEO: Prefeitura inicia escavações para investigar abatimento no bairro Santa Luzia em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas iniciou na manhã desta segunda-feira (3) as escavações para apurar o que ocasionou o afundamento de parte do asfalto no cruzamento das ruas Tupiniquins com Nestor Foscolo, no bairro Santa Luzia em Sete Lagoas.

Conforme veiculado pelo site SeteLagoas.com.br, na manhã de domingo (2) a população do bairro Santa Luzia ficou assustada com a notícia. Mais conhecido como "Buraco do Cecé" o local foi sinalizado pela Defesa Civil Municipal para segurança da população local e evitar acidentes.

Visando resolver o problema de forma rápida a Prefeitura disponibilizou o maquinário para escavar o local e abrir para verificação do problema.

Ainda na data de ontem, a Prefeitura havia se manifestado segundo a nota oficial abaixo:

"NOTA OFICIAL SOBRE ABATIMENTO DE SOLO NO BAIRRO SANTA LUZIA

A Prefeitura de Sete Lagoas informa que, na manhã deste domingo, 2 de abril, foi constatado abatimento do solo com muitas trincas no asfalto e em um muro na esquina entre as ruas Nestor Fóscolo e Tupiniquins, no bairro Santa Luzia.

Tão logo tomou conhecimento do fato, a Prefeitura acionou a Defesa Civil Municipal para avaliação dos imóveis do entorno e adequada interdição e sinalização viária do trecho.

O SAAE também foi acionado para, em conjunto com equipes da Secretaria Municipal de Obras, na manhã desta segunda-feira, 3 de abril, iniciar as escavações para avaliar a origem e solução do problema. Durante esse período, motoristas e pedestres devem evitar transitar pelo local.

