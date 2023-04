Hospital Nossa Senhora das Graças inicia obras no 8º andar com apoio dos empresários de Sete Lagoas e região

No mês de março, o Hospital Nossa Senhora das Graças completou 143 anos. Além de uma história centenária, temos como herança, a sua infraestrutura. O HNSG presta um atendimento de excelência para toda população que faz parte da história de Sete Lagoas. Atualmente, o hospital vem passando por dificuldades, inviabilizando as reformas em sua estrutura física, que hoje se encontra deteriorado pelo ação do tempo e pelo uso de alta concentração química, para a limpeza do ambiente hospitalar.

Foto: Reprodução

Pensando na sua expansão e na melhoria do atendimento, o 8º andar e a pediatria, serão reformados através do empenho do empresário Airton Machada, que convidou vários empresários de Sete Lagoas e região para apoiar a causa. A reforma será uma grande satisfação para toda a instituição que vislumbra as melhorias que estão por vir.

No dia 23 de março, o Hospital se reuniu com os gestores e os colaboradores da Instituição, junto com o responsável pela obra do 8º andar. O momento teve como objetivo, verificar o andamento da obra, analisando as demandas financeiras e alinhando as informações entre a equipe.

O andamento da obra se encontra em constante evolução, uma satisfação para a Instituição, pois a obra será para o crescimento para o HNSG. Agradecemos os parceiros que se solidarizaram e nos apoiaram para que a reforma fosse uma realidade na Instituição: Calsete, Cooperlider, Fall Construtora, Irmãos Silva (Grupo Santa Helena), Metalsete, Miika Nacional, Minas Cal, Minerais Rio Kolbe, Multitécnica, Optima Veículos, PA Automóveis, Rede Matos Postos de Combustível, Retífica Diesel Sete, Sete Lagos Transportes, Sicoob Credisete, Siderpa, Sinal Despachante, Via Mondo e Vick Transporte e nas pessoas físicas: Marcos Rocha, Fernando Ari e Gustavo Fonseca.

Hospital Nossa Senhora das Graças