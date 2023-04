Prefeitura faz força-tarefa para atuar em área onde ocorreu abatimento de solo no bairro Santa Luzia

A Prefeitura de Sete Lagoas agiu rápido e montou uma força-tarefa para apurar causas e, simultaneamente, realizar reparos emergenciais no trecho onde ocorreu um abatimento do solo, no bairro Santa Luzia. A ocorrência foi registrada neste domingo, 2 de abril, e provocou apreensão em moradores e comerciantes já que, no fim da década de 1980, a mesma área foi consumida por uma grande cratera. Os trabalhos ganharam força nesta segunda-feira e, inclusive, foram acompanhados por promotores do Ministério Público.

Ocorrência foi entre as ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo. Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.

O abatimento ocorreu na esquina entre as ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo e provocou rebaixamento e trincas no asfalto. Grandes rachaduras também danificaram o muro de um imóvel próximo. “Em 1988 ocorreu um fenômeno nesta área e, na época, a Prefeitura fez intervenções com vários caminhões de pedras para aterrar o local. Agora fomos surpreendidos com esta acomodação do solo. Estamos trabalhando em conjunto com o SAAE para tentar descobrir as razões visualmente e, se não conseguirmos, vamos fazer um estudo geológico. Trabalharemos para resolver o problema e dar mais tranquilidade às pessoas”, comentou Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

Máquinas pesadas trabalham no local, inicialmente, sob o comando do SAAE, para avaliação das redes de água e esgoto. Outras intervenções serão realizadas na sequência pela Secretaria Municipal de Obras. Os trabalhos foram acompanhados pelo presidente do SAAE, Robson Machado, e os promotores de Justiça, Paulo César Ferreira e Carlos Eduardo Dutra Pires.

Secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, explica trabalho ao promotor Paulo César Ferreira. Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.

A Prefeitura começou a atuar na área ainda na manhã deste domingo, quando acionou a Defesa Civil Municipal para avaliação dos imóveis do entorno e promoveu adequada interdição e sinalização viária do trecho. “A atuação neste domingo foi imediata neste domingo e hoje planejamos uma linha de ação com várias frentes. Trabalhamos com equipes e máquinas pesadas e a Defesa Civil continua avaliando todo o processo. Outra intervenção será no muro danificado. Vamos demolir e, inicialmente, colocar tapumes de proteção”, revela Antônio Garcia Maciel.

O trecho entre as ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo continuará interditado nos próximos dias. Pedestres, motoristas e motociclistas devem ficar atentos à sinalização. Desdobramentos sobre o serviço serão informados constantemente.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas