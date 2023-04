Servidores da Escola Técnica expandem conhecimento em curso de informática

Servidores da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) concluíram o curso de Capacitação em Informática, coordenado pela empresa Fisk Idiomas por meio de um termo de cooperação técnica celebrado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da ETMSL.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Os profissionais do quadro administrativo aprofundaram os conhecimentos no módulo que abordou Informática Básica, Word e Excel e armazenamento em nuvem. A vice-diretora Stefânia Moura Lima destacou a importância de expandir a oportunidade de capacitação para todos os setores da escola. “Esse era um desejo antigo de capacitar não só o quadro de professores como também os profissionais administrativos, uma vez que tais conhecimentos em informática são necessários para o desenvolvimento de demanda de trabalho na instituição”, comentou.

A servidora Camila Diniz Moura agradeceu a oportunidade que despertou o sentimento de valorização. Ela também elogiou a abordagem do curso. “Um conteúdo que, certamente, ajudará a aperfeiçoar o serviço na escola. Aprendemos novas ferramentas digitais com mais recursos para utilização das plataformas virtuais”, explicou. O benefício, no fim das contas, é de toda a comunidade escolar, que passa a contar com servidores mais qualificados e melhores serviços prestados.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom