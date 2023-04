Noite de cinema: Mostra ao ar livre terá filmes, pipoca e refri de graça em Prudente de Morais e outras cidades mineiras

A mostra Noite de Cinema vai voltar a ocupar ruas e praças de Belo Horizonte e de cidades do interior durante os meses de abril e maio, com sessões gratuitas de filmes ao ar livre. O projeto já começa nesta quinta-feira (6), em BH, e segue por cidades da região Central e do Norte de Minas (programação abaixo).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A oitava edição da mostra audiovisual vai exibir curtas e médias metragens nacionais, de classificação livre, de forma aberta ao público. São obras de diferentes gêneros, que buscam retratar a diversidade cultural brasileira.

Como a maior parte das cidades escolhidas é banhada pelo rio São Francisco, a curadoria do projeto Noite de Cinema priorizou obras que também reforçam a importância da preservação socioambiental e da sustentabilidade.

E, para completar a experiência de um grande cinema ao ar livre, a iniciativa ainda conta com a distribuição gratuita de pipoca e refrigerante ao público.

Oficinas gratuitas

Além das sessões de filmes, alguns municípios também vão receber uma oficina de introdução ao audiovisual, que abordará desde a pré-produção à realização de produtos audiovisuais e à análise de trabalhos.

As oficinas são gratuitas, com vagas limitadas, e as inscrições devem ser feitas através das prefeituras de cada cidade. Confira mais informações no site e no Instagram do Noite de Cinema.

Programação

Confira as cidades que receberão as sessões de cinema ao ar livre, além dos filmes que serão exibidos, horários, endereços e mais:

Belo Horizonte – 6 de abril

Endereço: Escola Municipal Deputado Renato Azeredo (R. Água, 240 – Mantiqueira)

Sessões: 19h e 20h

Obs.: Retirada de ingressos: de segunda a sexta: das 09:00 às 16:00, na coordenação da escola.

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; Meu Nome É Maalum; Sobre Amizades e Bicicletas; Cores E Botas; Médico De Monstro

Prudente de Morais – 7 de abril

Endereço: Praça São Geraldo – Bairro Maracanã

Sessão: 20h

Filmes: Sobre Amizades e Bicicletas; Nem Todas As Manhãs São Iguais; Bola Da Vez; Cósmica; Médico De Monstro; Bá; A Menina De Espantalho; A Retirada Para Um Coração Bruto

Confins – 15 de abril

Endereço: Praça Central da cidade

Sessões: 19h e 20h30

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; Meu Nome É Maalum; Sobre Amizades e Bicicletas; Imã De Geladeira; A Retirada Para Um Coração Bruto

Três Marias – 17 e 18 de abril

Endereço: Praça Castelo Branco

Sessões: 19h e 20h30

Filmes: Dia 1- O Menino Leão E A Menina Coruja; Sobre Amizades e Bicicletas; Meu Nome É Maalum; A Menina E O Mar; A Menina Espantalho; Dia 2- Sobre Amizades e Bicicletas; Médico De Monstro; Nonna; Cósmica; Cores E Botas

Lassance – 20 de abril

Endereço: Estação Ferroviária

Sessão: 19h

Filmes: Sobre Amizades e Bicicletas; Médico De Monstro; Bola Da Vez; Cósmica; Cores E Botas

Várzea da Palma – 21 de abril

Endereço: Praça de Eventos – Centro

Sessões: 19h e 20h30

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; Cósmica; Marina Não Vai A Praia; Bola Da Vez; A Menina Espantalho; Médico De Monstro

Corinto – 22 de abril

Endereço: Praça de eventos – Centro

Sessões: 19h e 20h30

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; Médico De Monstro; Cores E Botas; Imã De Geladeira; A Retirada De Um Coração Bruto

João Pinheiro – 23 de abril

Endereço: Praça Luzia Mendes Romero (Praça Redonda)

Sessão: 19h

Filmes: Sobre Amizades E Bicicletas; Cósmica; O Menino Leão E A Menina Coruja; Nem Todas As Manhãs São Iguais; Bola Da Vez; Cores E Botas

Grão Mogol – 29 e 30 de abril

Endereço: Praça Coronel Janjão – Centro

Sessões: 19h e 20h

Filmes: Dia 1 -O Menino Leão E A Menina Coruja; Nonna; Bá; Cores E Botas; A Retirada De Um Coração Bruto; Dia 2 -Sobre Amizades E Bicicletas; Meu Nome E Mallun; Imã De Geladeira; Médico De Monstro

Padre Carvalho – 2 de maio

Endereço: Centro

Sessão: 19h

Filmes: O Menino Leão E A Meninas Coruja; Médico De Monstro; Bá; A Menina Espantalho; Bola Da Vez; A Retirada Para Um Coração Bruto

Pirapora – 19 e 20 de maio

Dia 19 – Local: Ginásio Poliesportivo Vereador José Gomes de Souza

Endereço: Av. Bonifácio Machado de Miranda, nº 701, Bairro Cícero Passos

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; A Menina E O Mar; Médico De Monstro; Meu Nome E Mallun; Nonna; Cores E Botas

Dia 20 – Local : Ginásio Poliesportivo Felipe Daruich

Endereço: Rua Raimundo Nascimento, nº 1835, Bairro São João Batista

Sessões: 19h e 20h

Filmes: O Menino Leão E A Menina Coruja; A Menina E O Mar; Médico De Monstro; Meu Nome E Mallun; Nonna; Cores E Botas

Buritizeiro – 21 de maio

Endereço: Praça de eventos – Centro

Sessão: 19h

Filmes: Sobre Amizades E Bicicletas; Bola Da Vez; Meu Nome E Mallun; Imã De Geladeira; Cores E Botas; Médico De Monstro; A Menina Espantalho

Com BHAZ