A chuva que deu as caras na Sexta-feira Santa (07) pode retornar à cidade ao longo do sábado e domingo, é o que aponta a previsão do tempo.

Foto: Reprodução/Internet

O sábado amanheceu com temperatura agradável no valor mínimo de 18ºC. Isso após ter sido registrado chuva durante a madrugada em diferentes pontos da cidade. Essa temperatura evolui durante o dia até alcançar a máxima de 28ºC por volta das 16 horas.

As chuvas podem cair rapidamente ao longo do dia e no cair da noite, numa probabilidade de 67% e acumulados 25 mm.

A mínima do domingo (09) será um pouco maior, 21ºC. A máxima chega a 27ºC. A chance de chuva será maior na casa dos 90%, o céu estará mais nublado do que no sábado, mas o acumulado ficará em torno de 9mm.

Da Redação com Climatempo