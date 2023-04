VÍDEO: Perseguição policial termina em acidente e prisão de dois suspeitos no Boa Vista

Aconteceu na noite deste domingo (9) durante vigilância de rotina pela Polícia Militar no bairro Boa Vista, os militares avistaram indivíduos num veículo FIAT/PÁLIO em atitude suspeita que ao notarem a presença dos policiais evadiram em alta velocidade.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes

Iniciou-se uma perseguição policial e na fuga o motorista do veículo suspeito desobedeceu várias paradas obrigatórias e cruzamentos, cometendo uma série de infrações e colocando em risco a vida de pessoas e dos próprios policiais.

Segundo informações da Polícia Militar o veículo era suspeito de envolvimentos práticas de crimes na cidade.

Foi realizado um cerco policial na região e ao adentrar na Rua Santa Catarina o motorista do veículo Fiat/Pálio que estava em fuga perdeu o controle do veículo e bateu em outros veículos que estavam parados no local. Veja o vídeo:

Fato ocorreu na noite deste domingo (9). Os ocupantes do veículo suspeito foram presos pela Polícia Militar. pic.twitter.com/4H3oRLHVyX — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 10, 2023

O motorista e o outro ocupante do veículo foram presos pela PM. Perícia foi acionada no local do acidente e após os trabalhos técnicos o veículo suspeito foi rebocado para um pátio credenciado e os demais veículos envolvidos liberados.

Da Redação